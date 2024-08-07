Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:17

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:17

Bir asrı aşkın bir süredir kentte sağlık hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, ek binasına kavuşuyor. 11 bin metrekarelik alanda 7 katlı inşa edilecek Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasının temel atma töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“YAPAMAZ DEDİLER; YAPTIK”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi'nin uzun yıllardır kente hizmet verdiğini belirterek, “İzmir'de yaşamış insanlar olarak bu hastane her zaman hayatımızın bir köşesinde oldu. Böyle özel bir kurumunun bu şehirde var olduğunu hep bildik. Türkiye'de sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir belediye hastanesi var ve bu hastane sıkıntıda olan, yardıma ihtiyacı olan herkesin hizmetinde oldu, elinden geleni yapmaya çalıştı. Felaketlerde, afetlerde de üzerine düşeni yapan, gurur duyduğumuz bir sağlık kuruluşu oldu. 30 Ekim depreminden sonra hizmet binası hasar gördü ve yenilenme ihtiyacı duyuldu. 4 aydır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum, Göreve başladığımda proje hazırdı, ihale aşamasına gelinmiş ve yıkım kararı alınmıştı. İlk ihalede ihaleye gelen olmadı. Hastanenin ruhsatını kaybetme tehlikesi yaşandı. Sözleşme gereği 1 Ağustos'ta inşaata başlanması gerekiyordu. İhalenin yeniden yapılması ve inşaatın başlaması zordu. O günlerde bana 'Ruhsatı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız' dendiğinde. 'Ben doktorum. Bu şehrin doktor büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak benim dönemimde hastanenin ruhsatını kaybetmesi demek, bu görevi bırakmam demek. Bunu kabul edemem. İhaleyi tekrar yapacağız. İnşaat başlayacak' dedim. Bazı basın yayın organlarında 'Yapamazlar' diye haberler çıktı. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarım, özveriyle çalışıp bu projeyi bu aşamaya getirdiler. 8 Temmuz'da yer teslimi yapıldı ve bugün resmi temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. İzmir halkını sosyal belediyecilik uygulamalarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“İZMİRLİLER’İN HASTA OLMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasına Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sürekli geriye gittiğine de değindi. Başkan Tugay, “İnsanlar hasta olmasın diye değil, yatak döşek hasta olsun da müşteri olsun diye sağlık politikası üretiliyor. Sağlık hizmetinin kamu hizmeti olarak insanlara ücretsiz verilmesi gerektiğini, devletin en temel görevlerinden birinin sağlık hizmeti vermek olduğunu biliyoruz. İnsanların hasta olmamasını sağlamak, hastalıkları erken aşamada yakalamak, hastalıkların ilerlememesini sağlamak gerekiyor. Koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı hizmetlerini eksik buluyor, bu alanda devletin yeterli olmadığını görüyoruz. Genel Sekreter Yardımcımız Pınar Okyay, halk sağlığı profesörü. Bir hekim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve genel sekreter yardımcımızın varlığı ile beraber hastanemizin de gücüyle İzmirlilerin hasta olmaması için çalışacağız. Poliklinikleri ve yüzlerce hekimi ile kentimize hizmet veren bu güzide kurumumuzu şehrin dört bir yanında insanlara sağlık hizmeti verir hale getireceğiz. Bu bizim görevimiz, bu ülkeye borcumuz, bu güzel şehrin asil insanlarına borcumuz" diye konuştu.

MUTLU: SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK ADIM

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da “Sağlık hizmetlerinde erişimin eşit olmadığı toplumda adaletten, demokrasiden, özgürlükten bahsedemeyiz. Sağlık hakkı, insanlık onuruna yaraşır en temel haktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hastanemiz, toplumcu belediyecilik anlayışı ile hizmet üreterek yerel yönetimlerin sağlık alanındaki başarılarının sembolü olmuştur. Eşrefpaşa Hastanesi, modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermek için yeni aşama kat ediyor. Bu hizmetin Konaklı komşularımız için çok kıymetli olduğunun farkındayız, çok gururluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Temeli atılan bina, sadece bir yapı değil. Sağlık alanında İzmir’de büyük bir adımın da simgesi. Komşularımızın ihtiyaçlarına yanıt verecek sağlık üssüne dönüşecek. Böylesi bir hizmeti Konak’a ve İzmir’e kazandıran Başkanımız Cemil Tugay'a tugaya teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar, kurumun tarihini anlatarak hastanenin mayıs ayında 117 yaşına girdiğini söyledi. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sağlık tarihinde birçok ilklerine imza atan hastanenin, kimsesizlerin kimsesi olma felsefesini ön planda tuttuğunu kaydeden Uçar, ek binayla birlikte sağlık hizmetlerini artırarak modern ve kaliteli şekilde yurttaşlara sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini kaydetti. 30 Ekim İzmir depremi, pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Eşrefpaşa Hastanesi'nin var gücüyle sağlık hizmeti ulaştırdığını söyleyen Uçar, "Gücümüz yettiğince kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN TUGAY, ENGELSİZ YAŞAM KÖYÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Başkan Tugay, temel atma töreni sonrasında inşaat çalışmalarını inceledi. Ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na giderek buradaki personelle selamlaşan Başkan Tugay, cenazelerini teslim almaya gelen yurttaşlara taziyede bulundu. Başkan Tugay'ın bir sonraki durağı, Konak Engelsiz Yaşam Köyü oldu. Konak Engelsiz Yaşam Köyü Vakıf Başkanı Burhan Özfatura'dan köyün faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Tugay, burada 4 yaşındaki Hüseyin Çelikel'i kucağına alarak sevdi. Kurumda eğitim alan engelli bireyler ise Başkan Tugay'a süs bitkisi hediye etti.

MODERN VE TAM TEŞEKKÜLLÜ

Bazı birimleri 30 Ekim 2020’deki İzmir depremi nedeniyle hasar alan hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi amacıyla zemin katla beraber 7 katlı yeni bina inşa edilecek. İhale bedeli 549 milyon lira olan ek hizmet binasının bir buçuk yılda tamamlanması planlanıyor. Hastanenin ek binasında 34 hasta yatağının yer alacağı odalar, ikinci basamak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan yoğun bakımı, 6 ameliyat salonu, acil servis, kafeterya ve toplantı salonu yer alıyor.