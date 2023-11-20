Eşya taşıma asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te evden eve taşıma yapan aracın asansörü düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde evden eve taşımacılık yapan aracın asansörü düştü.
Olayda asansörde bulunan Oktay Arı hayatını kaybetti, Volkan Arı ise ağır yaralandı.
Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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