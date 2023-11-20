Eşya taşıma asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te evden eve taşıma yapan aracın asansörü düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:13
Eşya taşıma asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde evden eve taşımacılık yapan aracın asansörü düştü.

Olayda asansörde bulunan Oktay Arı hayatını kaybetti, Volkan Arı ise ağır yaralandı.

Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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