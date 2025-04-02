Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:48

Güncelleme: 02.04.2025 - 14:48

İzmir'de, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Dün yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet şoförü Talip B.'nin (75) Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Talip B'nin jandarmadaki ifadesinde, Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolünü kaybettiğini, birisine çarptığını fark etmediği için yola devam ettiğini söylediği belirtildi.

KAZA ÖNCESİ JANDARMA İLE BAYRAMLAŞMIŞ

Genel Müdür Mustafa Kayhan'ın (56) tatil için Seferihisar'a geldiği, yolda eşiyle yürürken jandarma kontrol noktasında görev yapan personelle bayramlaştığı, kazanın da kontrol noktasında yaklaşık 200 metre sonra yaşandığı öğrenildi.

Kazayı fark eden jandarma personelinin kamyonetin ilerlemeye devam etmesi üzerine durumu Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdiği, aracın karakolun önünde durdurulduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Talip B'nin kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, dün Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kısmında yaya Mustafa Kayhan'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan sürücü Talip B. Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurularak gözaltına alınmıştı.