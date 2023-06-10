Et ve Süt Kurumu mağazalarını kapatmaya başladı

Yurttaşların ucuz kıyma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu, mağazalarını tek tek kapatmaya başladı. Ankara’da ikisi dışında tüm şubelere kilit vuruldu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00
Et ve Süt Kurumu mağazalarını kapatmaya başladı
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Yurttaşlara ucuz ürün sağlama göreviyle kurulan Et ve Süt Kurumu, Ankara’da iki mağazası dışındaki mağazalarını kapattı.

Hayvancılık ve et sektöründe gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek amacıyla kurulan ve mağazaları aracılığıyla yurttaşlara ucuz ürün sağlayan Et ve Süt Kurumu, ekonomik krizin derinleşmesiyle mağazaların önünde oluşan kuyruklar ile gündeme geldi. Ardından satılan etlere zam geldi.

Dönemin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle savunmasının ardından görevden alındı. Kuruma ilişkin tartışmalar sürerken kurum tarafından farklı marketlere de et sağlanmaya başlandı. Ardından mağazaların ise kapanmaya başladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ankara’da yalnızca 2 mağaza kaldı. Artık yalnızca Sincan ve Ulus’taki mağazalarda yurttaşlara hizmet veriliyor. Kızılay mağazasında ise kurumun sadece tabelası kaldı. 

Fotoğraf: Necati Savaş


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