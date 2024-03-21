Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın, 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, altı yıl önce İzmir’deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İntihar gerekçesi ile kapatılan dosyanın peşine düşen Ethem Büyükışık, konuya ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Büyükışık’ın talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi oybirliğiyle kanun yararına bozma kararı alarak Dorukhan’ın ölüm nedeninin cinayet olduğunu ilan etti. Kapatılan soruşturma yeniden açıldı.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Ethem Büyükışık, soruşturmanın genişletilmesi çağrısında bulundu. Baba Büyükışık, “Tüm belgeler ortaya koyuyor ki cinayet ve delillerin karartılması suçları, savcıdan ilçe Emniyet müdürüne, Adli Tıp yetkililerinden inşaat firmasının sahiplerine kadar herkesin içinde olduğu bir ekip tarafından organize suç örgütü gibi işlendi. Yargıtay da bunu doğrulamış oldu ve böylece söylediklerimizin haklılığı ortaya çıktı. Gözümüze soka soka bu cinayeti kapamaya çalışan tüm sorumluların hak ettiği biçimde yargılanıp ceza almasını istiyoruz” dedi.

‘TEHDİTLERE RAĞMEN’

Büyükışık, sözlerine şöyle devam etti: “Yıllarca titizlikle her engele ve tehdide rağmen süreç yürüttük. Oğlumun üstündeki kıyafetlerine yaptırdığımız analizden inşaat demiri ile ona vurulduğunu da yüksekten düşmediğini de ortaya çıkardık. Gerçekdışı ses çözümü yapıp gerçekdışı bir bilirkişi raporu hazırladılar.

Pes etmedik. Gelinen noktada cinayetin üstünün örtülmesi için yalan beyanları doğru kabul edip işlem yapan başsavcı vekili, savcı ve itirazımıza reddeden hâkim, Narlıdere ilçe Emniyet müdürü ile polisler ve inşaat firmasının sahipleri... Bunlar aynı amaca hizmet edecek biçimde suç işlediler. Gerçek suçlular hesap verecek.”