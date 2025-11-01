Eti Bakır’ın atıklarını denize boşaltılmasının önünü açacak yasal değişiklik yapıldı: Su varlıklarına ağır müdahale

Samsun Tekkeköy’de Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır tarafından yapılacak asit ve bakır depoları atıklarının denize boşaltılmasının önünü açacak yasal değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik yayımlandı. Bu değişikliğe göre derinliği 250 metreden fazla bölgelerde, “tehlikesiz inorganik atıkların” boru hattı ile bertarafına ve aynı zamanda karbon depolama amacıyla kullanılmasına onay çıktı. Eti Bakır’ın ise bu değişiklikle atıklarını deniz tabanına boşaltarak bertaraf edeceği gündeme geldi.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, “Sera gazı tutulumu gerekçesiyle karbonun deniz tabanında depolanması, çevre mühendisliği disiplininin reddettiği bir uygulamadır. Uzun dönemli okyanus asitlenmesi, bentik yaşam kaybı ve karbon kaçağı gibi geri dönülmez riskler görmezden gelinmiştir. Bu düzenlemeler Türkiye’nin su varlıklarına yönelik ağır ve sonuçları belli olmayan müdahalelerdir” dedi.