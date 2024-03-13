Eti fabrikasında bir işçi kendini astı
Eskişehir’de bulunan Eti kraker fabrikasında bir işçi intihar etti. Durum, işçinin eşinin fabrikayı araması üzerine fark edildi.
5 Mart Salı günü, saat 20.00 sularında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Eti kraker fabrikasında çalışan bir işçi, un katında kendini asarak intihar etti.
İşçinin eşinin fabrikayı aramasıyla, işçinin fabrikada kendini asarak intihar ettiği fark edildi. İntihar eden işçinin iş arkadaşları borcu olduğunu iddia etti. Gece vardiyasında çalışan işçinin çocukları olduğu da söyleniyor.
soL’un ulaştığı bilgilere göre gece vardiyasında çalışan işçi un çuvallarının olduğu kuytu bir yerde kendini asarak intihar etti.
Durum, işçinin eşinin fabrikayı arayıp eşine ulaşmadığını ve hâlâ eve gelmediğini söylemesi üzerine yapılan kontrolde fark edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı