Eti fabrikasında bir işçi kendini astı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:49

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:49

5 Mart Salı günü, saat 20.00 sularında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Eti kraker fabrikasında çalışan bir işçi, un katında kendini asarak intihar etti.

İşçinin eşinin fabrikayı aramasıyla, işçinin fabrikada kendini asarak intihar ettiği fark edildi. İntihar eden işçinin iş arkadaşları borcu olduğunu iddia etti. Gece vardiyasında çalışan işçinin çocukları olduğu da söyleniyor.

soL’un ulaştığı bilgilere göre gece vardiyasında çalışan işçi un çuvallarının olduğu kuytu bir yerde kendini asarak intihar etti.

Durum, işçinin eşinin fabrikayı arayıp eşine ulaşmadığını ve hâlâ eve gelmediğini söylemesi üzerine yapılan kontrolde fark edildi.