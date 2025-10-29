Etimesgut’ta 'Ahi-Kent Lokantası' açıldı... Erdal Beşikçioğlu: 'Cumhuriyet Bayramı'nda bu lokantayı açmak, bizim için özel bir onur'

Etimesgut Belediyesi’nin "Ahi-Kent Lokantası" açılış törenine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile CHP Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Umut Akdoğan ve Aylin Yaman katıldı.

Açılışta konuşan Beşikcioğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, hep birlikte tarih yazıyoruz. Bugün, bir anlayışın, bir dayanışmanın, bir kardeşlik sofrasının kapılarını hep birlikte açarak 'herkes için eşit sofralar' diyoruz. Biz Etimesgut'ta şuna inanıyoruz: Bir kent, ancak birbirine omuz veren insanların dayanışmasıyla ayakta kalır. Bir sofra, ancak paylaşıldıkça bereketlenir. Ve bir Cumhuriyet, ancak halkın eliyle, halk için yaşatılır. Ahi-Kent Lokantası bu inancın ürünüdür.

"BİR KENTTE HERKESİN ‘YERİM VAR, PAYIM VAR, BENİM DE HAKKIM VAR’ DEMESİ GEREKİR"

Burada kimse ayrıcalıklı değildir. Burada kapıdan giren herkes eşittir, dosttur, kardeştir. Burada yemek sadece karın doyurmaz; vicdanı, sevgiyi, birliği de doyurur. Biz bu sofrayı kurarken şunu düşündük: Bir kentte kimse ‘yalnızım, açım, çaresizim’ dememeli. Bir kentte herkesin ‘yerim var, payım var, benim de hakkım var’ demesi gerekir.

Cumhuriyet bize tam da bunu öğretti: Eşitliği, adaleti, paylaşmayı, insanca yaşamı. O yüzden bugün, Cumhuriyetimizin ışığında Ahi-Kent Lokantası'nı açıyoruz. Bu lokanta, geldiğimiz günden bugüne kadar hep birlikte inşa ettiğimiz dayanışmanın kalbidir. Bu sofrada işçinin alın teri var, emeklinin duası var, kadının emeği, gencin umudu, çocuğun gülüşü var. Bu sofra, bizim soframız. Cumhuriyet Bayramı'nda bu lokantayı açmak, bizim için özel bir onur. Çünkü Cumhuriyet'in özünde, tam da bu vardır: Birlikte üretmek, birlikte yaşamak, birlikte doymak!

"AHİ-KENT LOKANTAMIZ HAYIRLI OLSUN"

Etimesgut'ta kimseyi geride bırakmadan, kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın kentini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ahi-Kent Lokantamız hayırlı olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın halkın sofrası, Ahi-Kent Lokantası!”