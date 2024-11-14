'Etki ajanlığı'nın tekliften çıkarılması kararlaştırıldı: Bütçe görüşmelerinden sonra yeniden Meclis'e gelmesi bekleniyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 20:24

Güncelleme: 14.11.2024 - 20:24

AKP tarafından "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" içinde yer verilen ve "cadı avı" olarak tanımlanan "Etki Ajanlığı" gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Aynı yasa, geçtiğimiz yıl da komisyondan geçtikten sonra Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. AKP'nin geri adım atmasıyla "etki ajanlığı yasası" ikinci kez geri çekildi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, Noterlik Kanunu Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin tekliften tamamen çıkarılması kararlaştırıldı.

YENİDEN MECLİS'E GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine dün başlanan Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, muhalefetin tepkisi üzerine çıkarılan etki ajanlığı ile ilgili maddenin, gelecek hafta muhalefet ile görüşülerek düzenlenip, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanmasından sonra yeniden Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

"Etki ajanlığı" maddesinin geri çekilmesinin ardından AKP, gelecek hafta muhalefet ile bir araya gelerek önerilerini ve itirazlarını değerlendirip yeni bir düzenlemeye gidecek. AKP'nin yeni düzenlemeyi başka bir kanun teklifinin içine koyacağı ve teklifi 2025 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamlanmasından sonra Meclis'e sunacağı belirtiliyor.

CHP'LİLER TEKNİK BİR ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI GEREKLİLİĞİNİN ALTINI ÇİZİYOR

CHP'li kaynaklar ise düzenlemenin mevcut haline ilişkin bir öneride bulunmayacaklarını vurguluyor. Etki ajanlığı ile ilgili konunun "üzerinde ciddi çalışılması gereken teknik bir konu olduğunu" belirten CHP'li kaynaklar, "Devletin ilgili birimlerinin görüşlerini almamız lazım. Ama biz burada kritilerimizi net ortaya koyuyoruz. Kimin nereden, ne kadar fon aldığının bilinmesi ve ortaya konulması gerekiyor. Ajanlık faaliyeti olarak devletin kimi yasal düzenlemelere ihtiyacı varsa bu yapılır ama bu yapılacak yasanın suçu açık ve net bir biçimde tanımlaması, kişiden kişiye subjektif değerlendirmelere yol açmayacak şekilde açık ifade edilen bir ceza maddesi yazılabilir. Bir anda herkesi fail yapan bir yasal düzenlemenin dünyada bir örneği yok. Yine önümüze böyle bir şey gelirse yine ayağa kalkarız" görüşünü dile getiriyor.

Bu konuda "teknik bir çalışma grubu kurulması" gerekliliğinin altını çizen CHP'li kaynaklar, "Katkı istiyorlarsa otururuz masaya, devletin birimlerini dinleriz, uzmanları dinleriz, dünyadan örnekleri dinleriz. Bu ilkeler çerçevesinde bir yasa yapılacaksa buna katkı veririz" dedi.