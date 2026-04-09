İBB davası | Etkin pişman Özgüner’in avukatından savcının talebine itiraz

İBB davasında savcılığın Naim Erol Özgüner hakkında yeniden suç duyurusu talebine avukatından itiraz geldi. Dilekçede, aynı fiilden zaten yargılama yapıldığı vurgulanarak talebin reddi istendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasının son duruşmasında, etkin pişmanlıktan yararlanan Naim Erol Özgüner’e ilişkin savcılık talebi tartışma yarattı. Savcı, “kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi ve yayılması” suçlaması kapsamında Özgüner hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Bu talebe Özgüner’in avukatından yazılı itiraz geldi.

Duruşmanın görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe sunan avukat, savcının talebinin “sehven” talep edildiğini düşündüklerini belirtti:

Dilekçede “Netice olarak Sayın Savcılık tarafından talep edilen suç duyurusunun sehven talep edildiği düşünmekteyiz. Müvekkilimin zaten yargılandığını bir konuda Savcılık tarafından talep edilen suç duyurusu talebinin reddine karar verilmesini talep etmekteyiz” denildi.

Dilekçenin devamında şu ifadeler yer aldı:

“Diğer yandan Sayın Savcılık, diğer sanıkların verdikleri kafa karıştırıcı ifadeleri nedeniyle bu yönde bir talepte bulunmuş ise müvekkilim kendisi hakkında söylenen iftira niteliğindeki beyanlara derhal cevap vermeye hazır olup Sayın Mahkemece uygun görüldüğü taktirde tutuklu sanık ifadeleri alınırken gerekirse duruşmalara katılmaya ve savunmasını vermeye de hazırdır.

Sayın Savcılık tarafından müvekkilim Naim Erol Özgüner hakkında TCK 135-136 kapsamında suç duyurusunda bulunulması talebinin mükerrer bir yargılamaya neden olacağı gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etmekteyiz.”

KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKASINA VERME, YAYMA VEYA ELE GEÇİRME SUÇU…

Bugünkü görülen duruşmada savcı, Erol Naim Özgüner hakkında 13 numaralı eylem kapsamında “Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme”den suç duyurusunda bulunma talep etti.