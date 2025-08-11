Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Kapki’nin ifadesinde ‘çeşitli avukatlar’ detayı: Çıkartırız diyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda İBB bürokratının tutuklu olduğu mali soruşturmada tutuklu 34 kişinin tutukluluk incelemesi 8 Ağustos’ta yapıldı. Soruşturma kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan ve 145 gündür iddianame bekleyen kişilerin 11. Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki tutukluluk incelemesinde dikkat çeken detaylara rastlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen hafta İstanbul Tuzla’daki mitingde gündeme getirdiği, savcılarla bağlantılı bazı avukatların “İBB davası borsası” oluşturarak tutuklulardan para istediği ve etkin pişmanlıktan yararlanmaya teşvik ettikleri iddası gündeme bomba gibi düşmüştü. Özel, iddialarından sonra gözaltına alınıp daha sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan avukat Mehmet Yıldırım’ın ismini vererek ellerinde kanıtlar ve belgeler bulunduğunu; bunların en kısa sürede HSK’ye teslim edileceğini açıklamıştı. Özel’in dikkat çeken borsa çıkışının ardından eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin de soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanlarından Murat Kapki’nin avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı. Olayı doğrulayan Birinci, daha önce 26 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde “etkin pişmanlıktan” yararlanmak için ifade veren ancak ifadeleri savcılık tarafından yeterli görülmeyen Kapki’nin vekâletini, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinden sonra aldığını söyledi.

‘YILDIRIM İLE SINIRLI DEĞİL’

Kapki, tutukluluk incelemesinde SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede dikkat çeken bir cümle kullandı. “Buraya çeşitli avukatlar geliyor, sizi para karşılığında çıkartırız diyorlar” diyen Kapki, bu cümle öncesi “Ben savcılığa dün de ifademi verdim” diyerek soruşturma kapsamında, 7 Ağustos’ta üçüncü kez etkin pişmanlık ifadesi verdiğini de açıklamış oldu. İktidara yakın medya kuruluşlarının ise dün Kapki’nin ek ifadesine ilişkin paylaştığı detaylarda “avukatlara yönelik” beyanlarına yer vermediği görüldü. Kapki’nin sulh ceza hâkimliğine verdiği söz konusu ifade “İBB borsası” iddialarını doğrularken kullandığı “çeşitli avukatlar” ifadesi ise bu avukatların yalnızca gözaltına alınıp daha sonra ev hapsi koşuluyla bırakılan Mehmet Yıldırım ile sınırlı olmadığı şeklinde yorumlandı.

AİLESİYLE GÖRÜŞEMİYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den sevk edildiği Afyon’daki kötü cezaevi koşulları gündeme gelen tutuklu eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ın avukatı da tutukluluk incelemesinde konuştu. Dosyadaki belgeler ve şüpheli ifadeleriyle birlikte MASAK raporlarında Atayman aleyhinde hiçbir delil olmadığına dikkat çeken avukatı, “Afyon Cezaevi’nde artık ailesi bile kendisini ziyaret edemiyor” dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan ise “TCK’nin bütün maddelerini okudum ve bana yönlendirilen hiçbirisiyle ilgili bir nedenselliğinin olmadığını tespit ettim. Neticede ben İBB çalışanı değilim, iş yapmıyorum, fatura kesmiyorum. İnandığım siyasetçilere seçim kampanyaları yapıyorum. Bana yapılan suçlamaların TCK ‘nundaki herhangi bir maddeye ait olmadığı gibi ahlaki açıdan da uygun değildir” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK SÜRDÜ

İfadelerin ardından karar veren sulh ceza hâkimliği, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 34 kişinin tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.