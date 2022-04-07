Etkisini artıracak: Meteoroloji'den 'cuma günü' için kritik uyarı
Meteoroloji 7 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde bugün itibariyle başlayacak olan kuvvetli sağanak, cuma günü etkisini artıracak. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç
ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun
aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli,
Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara,
Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer
pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu
Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli,
Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara,
Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden
dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
CUMA GÜNÜ İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasında yurt
genelinde bugün itibariyle başlayacak olan sağanak yağışın cuma günü etkisini
artıracağı görülüyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi,
Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve
güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90
km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk
devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde
hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek
kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana
gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve
Çanakkale çevrelerinin, öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile
Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı
yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat)
şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakasının,
öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle
saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli
(30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi
bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve batı kesimlerinin
aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Göller Yöresinde güney ve
güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90
km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Konya, Karaman,
Aksaray ve Niğde çevrelerinin, akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde Çankırı çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren
bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa
süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;
akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;
akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güney ve
güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta
Karadeniz'in, gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam
saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah
saatlerinde kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in
iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski
bulunmaktadır.
RİZE °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski
bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı
sağanak yağışlı
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANTEP °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
URFA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
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