Etlerin arasından 6,5 kilo uyuşturucu çıktı
Bolu'da, et yüklü kamyonda narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, ürünlerin arasına gizlenen 6 kilo 546 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM yolunda kontrol noktasında et yüklü kamyonu durdurdu. Kamyonda narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar'ın tepki vermesiyle araç, emniyet müdürlüğünün önüne çekildi.
ARAMALARDA ORTAYA ÇIKTI
Kamyonun kasasında, etlerin arasına gizlenen 6 kilo 546 gram esrar ele geçirildi.
Şoför Nurullah K., Mehmet S.A., Mehmet Hüseyin Ö. ve Mehmet Can Ö. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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