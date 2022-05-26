İstanbul’da şafak operasyonu: Yağma, gasp, uyuşturucu, fuhuş

26 Mayıs 2022 Perşembe, 06:54

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon gerçekleştirildi.

Fatih, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

OĞLUNA BEDDUA ETTİ, ‘CEZAEVİNE GİRER İNŞALLAH’

Fatih’de silah temin etmekle suçlanan örgüte yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin evine baskın yapıldı. Polisin eve girmesi üzerine, aranan şüphelinin annesi oğlu ile görüşmediğini söyleyerek, “İnşallah ceza evlerinde çok para diye inleyecek. Allaha havale ettim” diyerek oğluna sitem etti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS 3. ADRESTE BULUNDU

Evde olmadığı anlaşılan şüpheli şahsın yakalanması için polis, o sırada evde bulunan şüpheli şahsın babasına telefonla arattırarak nerede olduğunu öğrendi. Şüphelinin dükkanını belirleyen polisler hemen harekete geçti. İlk gidilen dükkanda olmadığı belirlenen şüphelinin başka bir dükkanda olabileceği öğrenildi. İkinci dükkana giren polisler hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.