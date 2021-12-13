Euro ve dolardaki tarihi rekorun ardından Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:26

TCMB yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına ve benzer ülkelerde sıkılaştırmaların başlamasına rağmen faiz indirimlerine devam ediyor.

Doların iki hafta önce 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB toplam üç kez dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB'nin müdahaleleri kurun 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladı.

Euro kurunda da tarihi zirve görülürken Erdoğan'ın 1992 yılında verdiği röportajda dolar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Belediye başkanı olduğu dönemde, Süleyman Demirel hükümetine ilişkin yorumda bulunan Erdoğan'ın, o dönemde yükselen dolar kurunu sert sözlerle eleştirdiği görülüyor.

"BORÇ ÜLKESİ OLDU"

Erdoğan, "Sene 1924, 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992, 1 dolar 8 bin 200 Türk Lirası (Bugünün parasıyla 0,008 TL). Bu güne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi oldu. Hala, kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. Ülkemizin mukadderatını hala batılı devletler tayin ediyor" ifadelerini kullanıyor.