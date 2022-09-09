Ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

09 Eylül 2022 Cuma, 17:30

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Eylül'de Karakocalı Mahallesi'nde 26 yaşındaki Yılmaz Kip'in evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kafasında darp izine rastlanan Kip'in evi ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay sonrası ev arkadaşı M.Ş'nin Kip'in cüzdan ve banka kartını aldığını, bisikletle evden ayrıldıktan sonra da banka kartını 3 kez para çekmek için kullandığını belirledi.

BAŞINA ÇEKİÇLE VURMUŞ

Çanakkale'deki annesinin evinde gözaltına alınan şüpheli Alanya'ya getirildi.

M.Ş'nin jandarma komutanlığındaki ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir kavga sırasında başına çekiçle vurduğunu belirttiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 Eylül'de, kendisinden haber alınamaması üzerine Karakocalı Mahallesi'ndeki evine girdikleri Yılmaz Kip'i, üzerinde battaniye örtülü ve hareketsiz şekilde bulmuş, sağlık personeli ise Kip'in öldüğünü tespit etmişti.

Başından darbe aldığı belirlenen Kip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.