Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:56

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

'MÜHENDİS' AYRINTISI

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.