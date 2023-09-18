Ev değil 'cephanelik' çıktı: Poşet poşet silah ele geçirildi

Bireysel silahlanmanın önüne geçilemediği Türkiye'de; Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan evden ve iş yerinden onlarca silah ile yüzlerce mermi çıktı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada koltuk altlarından, dolaplardan, kıyafetlerden, poşetlerin içinden tek tek silah ve mermi topladı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:59
Ev değil 'cephanelik' çıktı: Poşet poşet silah ele geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik çalışma başlattı.

Çine ilçesinde M.K. isimli şahsa ait ev ve iş yerinde eş zamanlı arama yapıldı. Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş onlarca silah ve yüzlerce mermiyi tek tek buldu.

SİLAHLARA EL KONULDU

Yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 335 adet tabanca fişeği, 586 adet basılmış fişek, 375 adet kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, 99 adet tabanca parça ve tertibatı, 6 adet şarjör, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 14 adet ağzı açılmış namlu, 51 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 adet uzun namlulu silah susturucusu, 2 adet scope dürbün, 1 adet torna makinesi, 1 adet kovan doldurma makinesi, 4 adet bakım yağı ve 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli M.K. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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