Ev hapsi kaldırılmıştı: Gülşen sahnelere geri dönüyor
Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun hakkındaki ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı daha önce yapılan anlaşmalar gereği eylülde İstanbul’da üç, Gaziantep’te ise bir konser için sahneye çıkacak. Gülşen, ilk konserini Kartal'da verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı.
Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırıldı.
KONSER VERECEK
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan, avukat Emek Emre ile yaptığı görüşmede Gülşen Çolakoğlu’nun yurtdışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti. Emre, “Ev hapsi de bir infaz kararıdır. Çünkü ev hapsi kişinin hürriyetini bağlar. Bu nedenle ev hapsi kararının kaldırılması için 6 Eylül’de dilekçemizi verdik. Gülşen Hanım, tutuklanmadan önce şöyle dedi; ‘Ben suç işlemedim. Bana ihtiyacınız olduğu an gelirim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var.’ Gülşen Hanım’ın delil karartma veya kaçma olasılığı söz konusu değil. Bu nedenle yurtdışına çıkma yasağının da kaldırılmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.
Gülşen’in konser vermesi adına herhangi bir engel yok. Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. Cezaevi sonrası ilk konserini 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.
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