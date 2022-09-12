Son Dakika: Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:55

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekânda imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video aylar sonra dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha sonra sözleri hakkında özür dileyen Gülşen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..."

gözaltına alınan Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 3 gece cezaevinde kalan Gülşen, 4. gün ev hapsinde kalması koşuluyla serbest bırakılmıştı. Avukatları Gülşen için verilen ev hapsi kararına itiraz etmiş, talep reddedilmişti.

Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame kabul edilmişti.