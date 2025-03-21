Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:21

Güncelleme: 21.03.2025 - 13:21

Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail Saymaz, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü. Gazeteci Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin ise avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Peki, Ev hapsi nedir? Ev hapsi hangi suçlarda verilir?

EV HAPSİ NEDİR?

Ev hapsi, kişinin belirli bir süre boyunca mahkeme kararıyla evinde gözetim altında tutulmasını gerektiren bir ceza veya tedbirdir. Genellikle adli kontrol kapsamında uygulanan bu yöntem, kişinin dışarı çıkmasını yasaklayarak özgürlüğünü kısıtlar ancak cezaevi yerine evde kalmasına olanak tanır.

Ev hapsi, genellikle elektronik kelepçe ile takip edilir ve belirlenen saatler dışında evden çıkmak yasaktır. Suçun niteliği, kişinin sabıka kaydı ve toplum için oluşturduğu risk gibi faktörlere bağlı olarak uygulanır.

EV HAPSİ HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Ev hapsi, aşağıdaki durumlarda sıkça uygulanır.

Adli Kontrol Tedbiri Olarak:

Soruşturma veya kovuşturma sürecinde tutuklama yerine daha hafif bir önlem olarak verilebilir.

Kaçma şüphesi olan veya delilleri karartma riski taşıyan kişilere uygulanabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Durumlarında:

Özellikle ilk kez suç işleyen veya pişmanlık gösteren kişilere ceza infazı yerine ev hapsi uygulanabilir.

Hafif Suçlarda:

Genellikle hapis cezası gerektiren ancak şiddet içermeyen suçlarda (örneğin, dolandırıcılık, sahtecilik gibi) verilebilir.

Hasta veya Yaşlı Kişilere:

Cezaevinde kalması sağlık açısından sakıncalı olan kişilere uygulanabilir.

Hamile Kadınlar ve Küçük Çocuk Sahibi Kadınlar:

Cezaevinde kalmalarının sakıncalı olduğu durumlarda ev hapsi kararı verilebilir.

Ancak bu kararlar tamamen hâkimin takdirine ve olayın koşullarına bağlıdır. Cezanın türü, kişinin sabıka kaydı ve olayın niteliği dikkate alınır.