Ev hapsindeydi: Deniz Akkaya'nın davasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:25

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:26

Ünlü manken Deniz Akkaya, kızına şiddet uygulama ve kamu görevlisine hakaret etme suçlarıyla gündeme gelmişti.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Akkaya’yı 15 Aralık’ta ev hapsine çarptırmıştı. Sonrasında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, mahkeme bugünkü duruşmasında ev hapsi kararının kaldırılmasına, ancak yurtdışına çıkma yasağının sürmesine karar verdi.

VELAYET DAVASI VE ŞİDDET SUÇLAMALARI

Deniz Akkaya, kızı Ayşe’ye şiddet uygulamakla suçlanırken, kızının babası Efe Önbilgin velayet davası açmıştı. Mahkeme, Akkaya’ya ev hapsi kararının yanı sıra yurtdışına çıkmama yasağı da getirmişti. Bu karar sonrasında Akkaya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak itiraz etti.

İTİRAZ VE ÜST MAHKEMEYE BAŞVURU

Akkaya, ev hapsinin yerine başka adli kontrol önlemlerinin uygulanmasını talep etti. Üst mahkeme, dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve duruşma bugün yeniden görüldü. Deniz Akkaya, eski avukatı Şeyda Yıldırım’a yönelik söylediği sözlerin yanlış anlaşılmasından dolayı kendisini savundu. Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların eski avukatı ve Odatv internet sitesine yönelik olduğunu belirtti.

AKKAYA’NIN SAVUNMASI

Mahkemede ifadesinde, "Şeyda Yıldırım en başta avukatımdı fakat sonra karşı tarafın vekili oldu. Odatv, kişisel bilgilerimi servis ediyordu ve bu durum beni ifade edemez hale getirdi. Sözlerim eski avukatıma ve Odatv’ye yöneliktir, hakime yönelik bir söylemim olmamıştır" dedi.

Ayrıca, kişisel mal varlıklarına tedbir konulmasına ve vergilerini ödeyememesi nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

MAHKEMEDEN SONRAKI KARAR

Savcı, Deniz Akkaya hakkında adli kontrol önlemlerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Akkaya’nın “konutu terk etmeme” adli kontrol önleminin kaldırılmasına karar verirken, yurtdışına çıkma yasağının devam etmesine karar verdi. Dava, eksiklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.