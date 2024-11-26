Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
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DHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN HAKİME HAKARET

Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Akkaya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilecek.


Etiketler: #Deniz Akkaya

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