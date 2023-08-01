Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada kan aktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:21
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada kan aktı
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Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak’ta, akşam saatlerinde yakın iddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı. Kavgayı gören yurttaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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