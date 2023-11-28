Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitlemişti: O hırsız çilingir yardımıyla gözaltına alındı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.
Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi.
İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.
Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, Emniyet'e götürdü. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
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