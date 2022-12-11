Ev ve TIR'da ele geçirilen 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

11 Aralık 2022 Pazar, 14:34

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmada, Şanlıurfa- Siverek kara yolunda durdurulan bir TIR’da ve Kayapınar ilçesinde bir evde yapılan aramalarda, 30 kilo 750 gram skunk ve 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan N.Y. ve T.Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.