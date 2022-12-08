İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

08 Aralık 2022 Perşembe, 22:55

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Eskioba Mahallesi'nde K.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce narkotik köpeği "Ateş" ile K.Ö'nün evinde yapılan aramada, 5 kök Hint keneviri ve 111 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.