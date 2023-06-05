Ev yangınında kundaklama şüphesi: Damat gözaltına alındı

Karabük’te tek çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evle ilgili ev sahibinin damadı kundaklama şüphesi ile gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:45
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Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesinde Nail Yılmaz’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ev sahibi Nail Yılmaz, damadı Ü.Y.’nin daha önce aralarında yaşanan husumetten dolayı ‘Onun evini yakacağım’ dediğini polis ekiplerine bildirdi.

'ONUN EVİNİ YAKACAĞIM' İDDİASI

Yılmaz, polis ifadesinde, ikametin kendisine ait olduğunu ancak bu ikamette yaşamadığını belirterek, 3 Haziran günü Yenice’de bulunduğu esnada damadı şüpheli Ü.Y.’nin (30) arabasına zarar verdiği için jandarma bölgesinde işlem başlatıldığını, aynı gün arabasına zarar verirken ‘Onun evini yakacağım’ dediğini ifade etti.

Yılmaz’ın evini yakarak zarar verdiğini iddia ettiği damadından davacı ve şikayetçi olduğunu aktardı.

Polis ekipleri, ev sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüpheli damadı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın karabük

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