Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:20
Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bir işyerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasadışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'e götürüldü. 


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