Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Bir işyerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasadışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.
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