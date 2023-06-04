Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:20

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bir işyerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasadışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet'e götürüldü.