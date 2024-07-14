Evde 174 litre sahte içki ele geçirildi!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, polisin arama yaptığı evde 174 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:25
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Saray Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.M.'nin evinde sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. 

Evde yapılan aramada sahte 115 litre şarap, 59 litre rakı ile birlikte damıtma işleminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi. 

Sahte içkilere el konuldu, gözaltına alınan M.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.


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