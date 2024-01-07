Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla evde bakım maaşının ne kadar olduğu belli oldu. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım maaşı ne kadar zamlandı? Evde bakım maaşı ne kadar yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri için belirleyici olan 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Aralık'ta enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık memur enflasyon farkı netleşerek nihai memur zammı oranı da kesinleşti.

Temmuz 2023'te 5.098 lira olan evde bakım maaşı, Ocak 2024'e bu rakam 7.609 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 14'ünde yatıyor. Bazı aylarda daha erken yatırıldığı da oluyor. Ayın 12'sinde veya 13'ünde de vatandaşlar hesaplarında görebilir.