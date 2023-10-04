Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:19

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:19

Evde bakım maaşı alan yurttaşlar, Ekim ayına gelinmesiyle beraber evde bakım maaşı sorgulama işlerimini hızlandırdı. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı en çok aranalar listesine girdi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Ekim evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Ekim'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL oldu.