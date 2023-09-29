İSKİ baraj doluluk oranı! 29 Mayıs 2023 Istanbul barajların doluluk oranı ne kadar oldu? Yağış barajları etkiledi mi?

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:43

İstanbul’da sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy'e 221,4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca'ya 58,6 kilogram, Silivri'ye 53,3 kilogram, Pendik'e ise 38,8 kilogram yağmur düştü.





İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

Yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı düştü. Dün yüzde 22.68 olan doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü. Yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 22.41 olarak ölçüldü. 2022'de aynı tarihte bu oran yüzde 49,26 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 17,4

Büyükçekmece Barajı yüzde 4,83

Darlık Barajı yüzde 38,6

Istrancalar Barajı yüzde 17,77

Kazandere Barajı yüzde 4,88

Elmalı Barajı yüzde 16,35

Ömerli Barajı yüzde 54,68

Pabuçdere Barajı yüzde 2,81

Sazlıdere Barajı yüzde 9,88

Terkos Barajı yüzde 12,12