Evde kenevir yetiştirmek için 'iklimlendirme sistemi' kurmuş
Osmaniye’de, jandarma ekiplerince baskın yapılan evde, iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. 6 kök Hint kenevirine el koyuldu, ev sahibi D.G. ise tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli D.G.’yi gözaltına aldı.
Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Evde 6 kök kenevir bitkisi, 180 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 6 kutu sıvı gübre, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 3 iklimlendirme cihazı, kılıç, 2 muşta, 39 tüfek fişeği, 22 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.
D.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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