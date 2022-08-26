Kaçak elektrikle 'Hint keneviri' yetiştiren 2 zanlı yakalandı
Adana'da 3 evde kaçak elektrikle kurdukları iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde M.M ve A.İ'ye ait 3 adrese operasyon düzenledi. Evlerde, iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen 77 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
SİSTEM KAÇAK ELEKTRİKLE ÇALIŞIYORMUŞ
Elektrik şirketi görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.
Zanlılar gözaltına alındı, kaçak elektrik nedeniyle enerji şirketince cezai işlem uygulandı.
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