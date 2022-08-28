İstanbul'da jandarmadan 'kök kenevir' operasyonu
Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı.
EKİLEN YERLER TESPİT EDİLDİ
Jandarma ekipleri; bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelerde drone ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayanlar tespit edildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Arnavutköy'de 22 bin 273, Büyükçekmece'de ise 751 kök olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.
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