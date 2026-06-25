Evde sağlık hizmeti aile hekiminin omzuna ek yük bindirecek: Aile hekimi hangi hastaya yetişeceğini şaşırdı!

Sağlık Bakanlığı önceki gün evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Sağlık emekçileri söz konusu yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin iş yükünün artacağına dikkat çekti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile hekimlerine ek personel ve finansman desteği olmadan önemli bir iş yükü getireceği ifade edilen yönetmeliğe ilişkin Cuhmuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

‘MEVCUT YÜK DİKKATE ALINMALI’

Düzenlemeye göre, kişinin aile hekimine başvurduğunda hekimin 24 saat içinde yanıt vermesi veya hastayı ziyaret ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmesinin gerekebileceğini söyleyen Mehlepçi, mevcut aile hekimliği sistemindeki yoğun poliklinik yükünün dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Böyle bir durumda hastaya ev ziyareti nasıl gerçekleştirilecektir? Aile hekimi aynı anda hem Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) hizmet vermek hem de evde bakım hizmeti alan kişinin evinde bulunmak durumunda mı kalacak? Evde sağlık hizmeti alan bir hastanın ziyareti sırasında aile hekiminin kendi kayıtlı hastalarına kim hizmet verecek?” sorularını yöneltti ve "Aile Hekimleri hangi işe yetişeceklerini şaşırmış durumdalar" diye konuştu.

‘SAĞLIK HİZMETİ AKSAYACAK’

Zaten yoğun olan iş yükünün daha da artacak olmasının, Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların kendi hekimlerine ulaşamamasına ve sağlık hizmeti alımında aksamalara yol açacağını vurgulayan Mehlepçi, “Özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğu bölgelerde görev yapan aile hekimleri ile bu hekimlere kayıtlı hastaların mağduriyet yaşama riski daha yüksek olacaktır. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin mevcut iş yükü ve hizmet sunum kapasitesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Masabaşında çıkarılan bu yönetmeliklerin ne hastaya ne çalışana faydası olmamaktadır” dedi.

‘SORUNU ÇÖZMEK YERİNE YÜKÜ HEKİME BIRAKIYOR’

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine karşı olmadıklarını, bunun aksine; özellikle yaşlı, bağımlı ve kronik hastalığı bulunan yurttaşların nitelikli evde sağlık hizmetine erişimini önemsediklerini belirten Mehlepçi, “Sağlık hizmetleri yalnızca yönetmelikle geliştirilmez. Personelsiz görev, zaman olmadan sorumluluk, kaynak olmadan da hedef belirlemek gerçekçi değildir. Bu yönetmelik, evde sağlık hizmetlerinin sorunlarını çözmek yerine, çözüm yükünü aile hekimlerinin omuzlarına bırakmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nı, aile hekimlerini yeni görevlerle karşı karşıya bırakmadan önce gerekli personel planlamasını yapmaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve sahadaki gerçekleri dikkate almaya davet ediyoruz. Aksi halde bu düzenleme, vatandaşlara verilen yeni vaatlerin, aile hekimlerine yüklenen yeni sorumlulukların ve büyüyen bürokrasinin ötesine geçemeyecek” ifadelerini kullandı.