Evde ‘sahte gıda’ alarmı

02 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından yurttaş, “gıdadaki tağşişi” kendi mutfağında yapmaya başladı. Kilogram fiyatı 100 lirayı aşan kaşar peynirinin evde uygulanabilecek yöntemlerle nasıl çoğaltılabileceğini anlatan YouTube videoları milyonlarca izlenmeye ulaştı. Uzmanlar “yokluk nedeniyle başvurulan yöntemlerin insan sağlığını tehdit ettiğine” dikkat çekiyor.

Türkiye, geride kalan 2021’in son ayını birçok ürün grubunda olduğu gibi süt ürünlerine de yapılan zamlarla karşılamıştı. Market raflarındaki pastörize sütlerin litre fiyatı 17 TL’ye ulaşırken, 1 kilogram kaşar peyniri almak isteyen yurttaşın ödemesi gereken rakam ise markaya göre değişmekle birlikte yaklaşık 120 TL oldu. Durmak bilmeyen zamların altında ezilen yurttaş, çareyi gıda ürünlerinde kendi kendine ‘sahtecilik’ yapmakta buldu. YouTube’da yayımlanan “1 litre sütten 1,5 kilo kaşar yapımı” başlıklı videolar aralık ayında izlenme rekorları kırdı. Evlerin mutfaklarında cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda, “200 gram kaşar peyniri, 1 litre süt, bir yemek kaşığı margarin, 300 gram mısır nişastası kullanılarak nasıl 1,5 kilogram ‘kaşar peyniri’ üretileceği” ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Söz konusu malzemeler bir tencerede kaynatılarak yoğun bir muhallebi kıvamına getiriliyor. Ardından bir kaba boşaltılarak soğutuluyor. Tüm bu işlemlerin sonunda içinde 200 gram “gerçek kaşar peyniri” bulunan ancak toplam ağırlığı 1.5 kilograma ulaşan “sözde kaşar peyniri” elde ediliyor. Tarif videolarındaki konuşmalarda ise bu işlemin “yaşam pahalılığına karşı korunmada faydalı olabileceğine” dikkat çekiliyor.

‘SAĞLIĞA ZARARLI’

Ancak “Muftakta sahtecilik” yoluyla “daha fazla kaşar peyniri elde etme” tarifleri internet kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı yurttaşlar, “tarifi çok faydalı bulduklarını“ belirterek “bu yöntemle gıda giderlerini düşürebildiklerini” savunurken bazıları da “ortaya çıkan gıda karışımının sağlıksız olduğunu” vurguluyor. Uzmanlar ise “sözde kaşar peyniri tarifindeki tehlikeye” dikkat çekiyor. “Yüksek karbonhidrat içeren mısır nişastasının kan şekeri seviyesinde ani yükselişlere sebep olabileceği, bu durumun da diyabet hastaları için sorun oluşturabileceği” uyarısını yapan uzmanlara göre, bu gibi temel besin maddelerinden yoksun gıdaların sürekli tüketilmesi kalp rahatsızlıkları ve obeziteye sebep olabiliyor.