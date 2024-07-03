Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet extacy hap çıktı: 3 gözaltı

Samsun’da evdeki buzdolabı içinde arama yapan narkotik polisi poşet poşet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 13 bin 701 adet extacy hap ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:54
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet extacy hap çıktı: 3 gözaltı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısınca verilen talimatlar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal Mahallelerinde B.Ö.(35), M.D.(36) ve T.Ş.(26) isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, ikametin buzdolabına, gardırobuna ve ayakkabı dolabına zulalanmış şekilde poşet poşet 13 bin 701 adet extacy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplam 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö., M.D. ve T.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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