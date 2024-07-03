Samsun’da 3 mahallede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun 3 ayrı mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:53
Samsun’da 3 mahallede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi ile İlkadım ilçesi Anadolu ve Zeytinlik Mahallelerinde S.Ş.(38), F.E.(38), İ.B.(51) ve S.D.(36) isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, toplam 340 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 56 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.Ş. ve F.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Samsun haberleri

İlgili Haberler

Samsun’da korkutan yangın!

Samsun’da korkutan yangın!
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı

Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
Samsun'da orman yangını!

Samsun'da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler