Evden 4 kamyon çöp çıktı
Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri evden tam dört kamyon çöp çıkardı.
Cimer'e yapılan başvurunun Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü birimine ihbar olarak iletilmesi sonrasında ekipler, Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ayten Sokak'taki müstakil eve gitti. Ekipler, evin içinde ve bahçenin tamamında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Her türlü atık ve çöple dolu ev bahçesi, ekiplerin uzun süreli çalışmasıyla temizlendi.
İlgili adresten tam dört kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, daha sonra dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
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