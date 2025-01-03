Evden av tüfeği ve pala çıktı! Tekirdağ'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 7 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Evden av tüfeği ve pala çıktı! Tekirdağ'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 7 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:12

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Şarköy, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 şüpheli yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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