Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:17

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ilçede 27 Aralık'ta düzenlenen operasyon sonucunda; 2 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, 35 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı, 94 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan bitki, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Etiketler: #gözaltı #Kütahya #uyuşturucu #Operasyon

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