Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:32

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:32

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve araçlarda arama yapan ekipler, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y. (28) ve M.A. (19) emniyete götürüldü.