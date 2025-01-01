Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adresler ve araçlarda arama yapan ekipler, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y. (28) ve M.A. (19) emniyete götürüldü.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #Samsun
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