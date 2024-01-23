Evden çıkıp bir daha dönmediler... Bursa'da iki kardeşten haber alınamıyor!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:41

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever Ailesi'nin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur (14) ve Çektar (11) Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.

Çocuklar geri dönmezken, baba Mehmet İhsan Türksever hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.