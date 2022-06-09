Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı
Bursa'da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy Sokağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın (44) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Komşuları Arslan'ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi.Acı haberi alan Arslan'ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Hatice Arslan'ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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