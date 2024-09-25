Evden 'okula gidiyorum' diye çıktı, kayboldu

Bursa’da ’okula gidiyorum’ diye evden çıkan çocuk kayboldu. Ailesi, görenlerin polise başvurmasını istedi.

Evden 'okula gidiyorum' diye çıktı, kayboldu
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İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:58

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’nde evinden ’okula gidiyorum’ diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı’nı aramalarını istedi.

Ayrıca, 11 yaşındaki Fazıl Uğuz’un 1.45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.


Etiketler: #112 Acil #acil servis #Bursa

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