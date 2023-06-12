Eve isabet eden mermiler polisi harekete geçirdi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 06:50

Güncelleme: 12.06.2023 - 06:51

Kirazlıyalı Mahallesi Prof. Dr. Şerif Çanga Caddesi üzerinde, saat 23.00 sıralarında; iki katlı evin ikinci katındaki penceresinin yakınlarına mermiler isabet etti.

Silah sesleri ile endişe yaşayan ev sakinleri durumu polise bildirdi.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evde ve cadde üzerinde incelemelerde bulundu.

Polis, sokak üzerinden çok sayıda kovan toplarken, evin duvarına isabet eden 2 mermi deliği olduğu görüldü.

Olayın kim tarafından ne maksatla gerçekleştirildiği araştırılıyor.