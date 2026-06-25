Eve kurdukları sistemle kenevir yetiştirdiler: 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Erdem Yuva Bloklarındaki bulunan iki daireye aynı anda operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda kök halinde 3 tane sahsı içinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar ile kenevir tohumu, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

Eş zamanla yapılan operasyonda yapılan aramada İ.U.A.,ve S.T., evlerin içinde kurduğu iklimlendirme ve aydınlatma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan İ.U.A.,ve S.T., hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.