Eve ve iş yerine eş zamanlı baskın! Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Eve ve iş yerine eş zamanlı baskın! Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: 4 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:35

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyon yürütüldü.

Yaklaşık 4 ay devam eden çalışmanın ardından 18 yaş altı çocuklara da elektronik sigara sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait iki ikametgah ve bir iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda 12 elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi ile çok sayıda elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir ikametgah ve eklentilerinde yapılan aramada ise 10 litre etil alkol ile 16 şişe el yapımı olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #kastamonu #Kaçakçılık #Kaçakçı #kaçak

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